В профильном комитете продолжилось обсуждение концепции законопроекта «Об основах государственной молодёжной политики»

Во вторник, 17 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, в котором приняли участие представители Министерства молодёжи, спорта и туризма, Министерства образования и науки и Молодёжного парламента.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владимир Чекун рассказал, что в рамках заседания участники продолжили работу над законопроектом «Об основах государственной молодёжной политики».

«Проект закона призван урегулировать сферу государственной молодёжной политики в Республике. Он направлен на создание правовых, социально-экономических, организационных и других условий, которые помогут в реализации разного рода инициатив нашей молодёжи.

Одним из существенных изменений станет наделение профильного органа исполнительной власти полномочиями для мониторинга и реагирования на реализацию молодёжной политики в государстве.

Данная норма направлена на выявление и исследование тенденций в молодёжной среде, оперативную выработку подходов к решению возникающих проблем, оценку результатов и прогнозирования возможных изменений в сфере государственной молодёжной политики. В перспективе предполагается создание автоматизированной информационной системы, которая позволит своевременно получать информацию и оперативно реагировать на возникающие кризисные ситуации в жизни молодёжи», – рассказал парламентарий.