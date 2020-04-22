В профильном комитете прорабатывают внесение изменений в закон о судебно-экспертной деятельности

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский рассказал пресс-службе Народного Совета о ходе разработки законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О судебно-экспертной деятельности”».

«Судебная экспертиза представляет собой процессуальное действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в различных областях.

С момента принятия Закона Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности» возникла необходимость правового анализа его положений на современном этапе развития Республики и выявления актуальных вопросов, возникающих в данной сфере. Изменение отдельных положений Закона направлено на его совершенствование и позволит решить ряд проблем, возникающих в процессе судебно-экспертной деятельности.

Учитывая, что одно из стратегических направлений развития внешней политики Республики – стремление к совершенствованию отечественного законодательства путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации, концепция проекта закона основана на нормах Закона Российской Федерации, регулирующего правоотношения в аналогичной сфере», – сказал парламентарий.