В профильном комитете работают над законопроектом об изменениях в Закон Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха»

Комитеты и комиссии

В четверг, 18 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об охране атмосферного воздуха”».

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился Председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«В первую очередь, хочу отметить, что атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды. Это неотъемлемая часть среды обитания человека, растений и животных.

Следующее, на что стоит обратить внимание, это то, что в качестве объекта правового регулирования рассматривается не воздух вообще, а атмосферный воздух как элемент естественной среды обитания, причем, воздух не всей атмосферы, а её наиболее близких к земле слоев. К примеру, воздух в жилых помещениях не охраняется нормами экологического законодательства, также как к атмосферному не относится воздух в баллонах или компрессорах.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике регулирование отношений в сфере охраны атмосферного воздуха и реализация конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии осуществляется в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха».

В ходе правоприменительной практики выявлены сложности с определением фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Таким образом, законопроект, к работе над которым приступил Комитет, направлен на устранение правового пробела в Законе Донецкой Народной Республики “Об охране атмосферного воздуха”», – сообщил парламентарий.

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