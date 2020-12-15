В профильном комитете рассматривают внесение изменений в Закон «О социальной защите ветеранов войны»

Законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите ветеранов войны”» и статьи 72 и 123 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» разработан, чтобы устранить коллизий, возникшие при практическом применении норм, регулирующих социальное обеспечение и социальную защиту ветеранов войны, а также членов их семей. Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец.

«Проект закона вносит ряд изменений, чтобы соблюсти предписания, предусмотренные частью 3 статьи 2 Закона «О социальной защите ветеранов войны», а также усовершенствовать правовое регулирование в сфере предоставления социальных гарантий определённой категории лиц.

Для однозначного и точного понимания используемых законом терминов проект закона раскрывает их значение, дополнив действующую редакцию соответствующей статьей. Кроме этого, проект предусматривает определение даты начала военной агрессии государства Украина против Донецкой Народной Республики, а именно 13 апреля 2014 года – дата принятия решения о проведении антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

Изменения направлены на устранение возникших противоречий, совершенствование правового регулирования в сфере предоставления социальных гарантий», – рассказал депутат.