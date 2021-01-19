В профильном комитете рассматривают внесение изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец.

«Основная цель законопроекта – приведение Закона «О воинской обязанности и военной службе» в соответствие с Законом «Об образовании». Для достижения поставленной цели проект приводит в соответствие отдельные правовые конструкции Закона «О воинской обязанности и военной службе» в части определения уровней образования и типов образовательных организаций.

Предлагаемые изменения касательно установления единого понятийного аппарата позволят избежать юридических коллизий и неоднозначной трактовки норм Закона «О воинской обязанности и военной службе», затрагивающих сферу образования», – рассказал депутат.