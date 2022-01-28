В профильном комитете рассматривают возможность внесения изменений в законодательство о рекламе

Сегодня, 28 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению вопросов совершенствования законодательства о рекламе.

В мероприятии приняли участие представители Министерства информации и Молодёжного парламента ДНР.

Председатель Комитета Владислав Бердичевский в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о законодательных инициативах, рассмотренных на заседании.

«Совместно с представителями заинтересованных органов члены Комитета обсудили предложения Молодёжного парламента о внесении изменений в Закон ДНР «О рекламе».

В частности, предлагается уточнить требования к использованию в рекламных материалах персональных данных, изображений лиц жителей Республики. Кроме того, депутаты Молодёжного парламента ДНР выступают с инициативой о закреплении в законодательстве запрета рекламы никотинсодержащей продукции. Поступившие предложения предусматривают и ряд других поправок, направленных на гармонизацию положений закона о рекламе с правовыми нормами Российской Федерации», – сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский отметил, что указанные законодательные инициативы будут проанализированы Комитетом, после чего будет принято решение о целесообразности их отражения в законодательстве.

Также на заседании обсуждались планы совместной работы с Молодёжным парламентом на 2022 год.