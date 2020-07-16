В профильном комитете рассмотрели изменения в закон о физической культуре и спорте

Во вторник, 14 июля, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму на тему регистрации законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ʺО физической культуре и спортеʺ».

Председатель Комитета Владимир Чекун рассказал пресс-службе Народного Совета об отдельных положениях обсуждаемого законопроекта.

«Проект закона восполняет пробелы действующего законодательства. Согласно положениям действующего Закона, право на бесплатную спортивную подготовку в специализированных учебно-спортивных учреждениях и обособленных структурных подразделениях, финансируемых за счёт средств республиканского или местного бюджетов, имеют прошедшие конкурсный отбор и не имеющих медицинских противопоказаний граждане Республики, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в ДНР.

Контрольные цифры приёма в специализированных учебно-спортивных учреждениях устанавливают: республиканский орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и органы местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта. При этом порядок утверждения планов комплектования действующим законодательством не установлен.

Законопроект направлен на урегулирование вопросов обеспечения бесплатной спортивной подготовки, рационального и эффективного использования физкультурно-спортивных сооружений, расположенных на территории Республики. Это позволит улучшить процедуру планирования прохождения спортивной подготовки. Также проект закона уточняет полномочия Правительства Донецкой Народной Республики в части утверждения порядка предоставления физкультурно-спортивных сооружений государственной или муниципальной собственности лицам, проходящим спортивную подготовку», – сказал депутат.