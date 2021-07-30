В профильном комитете рассмотрели изменения в законодательство, регламентирующие вопросы получения образования в области искусств

Сегодня, 30 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению изменений в законодательство об образовании, а также планов совместной работы с депутатами Молодёжного Парламента ДНР.

В мероприятии приняли участие представители Комитета Молодёжного Парламента по науке, образованию и культуре.

О предлагаемых изменениях в Закон ДНР «Об образовании» пресс-службе Народного Совета рассказала заместитель председателя Комитета Ирина Костенко.

«В настоящее время гражданам Республики гарантирована возможность бесплатного получения первого высшего профессионального образования. При этом в творческие профессии люди, как правило, приходят уже в зрелом возрасте, имея высшее профессиональное образование по другой специальности.

В целях совершенствования законодательства в сфере получения второго или последующего высшего профессионального образования в области искусств разработан проект закона «О внесении изменений в статьи 5 и 80 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании». Так, предлагается законодательно закрепить право лиц, имеющих высшее профессиональное образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее профессиональное образование за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР по образовательным программам высшего профессионального образования (программам специалитета) в области искусств. При этом перечень специальностей и направлений подготовки, а также профильных образовательных организаций будет утверждаться Правительством.

Сегодня мы рассмотрели замечания и предложения к законопроекту, работа над ним будет продолжена», − сообщила парламентарий.

Также Ирина Костенко рассказала об инициативах депутатов Молодёжного парламента по совершенствованию действующего законодательства в сфере образования, науки и культуры, поступивших в адрес Комитета.

«В частности, озвучены предложения по усовершенствованию законодательства в сфере научно-технической деятельности. Кроме того, рассмотрена возможность привлечения молодых парламентариев к работе над проектами законов, регулирующими вопросы защиты объектов культурного наследия и другие вопросы.

Представители профильного Комитета Молодёжного парламента будут приглашаться на заседания нашего Комитета, посвящённые рассмотрению соответствующих законопроектов, мы будем тщательно анализировать поступающие предложения на предмет возможности использования их для совершенствования действующего законодательства», − подчеркнула заместитель председателя Комитета.