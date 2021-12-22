В профильном комитете рассмотрели концепцию проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

В среду, 22 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели концепцию проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственного комитета по земельным ресурсам.

Председатель Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Сегодня мы рассмотрели концепцию проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Проект закона разработан в рамках совершенствования правовой базы, необходимой для установления правовых основ, связанных с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, установлением правил и ограничений, применяемых к обороту земельных участков сельскохозяйственного назначения – сделкам, результатом совершения которых является возникновение или прекращение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, а также правовых основ, связанных с определением условий предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, изъятием их в государственную или муниципальную собственность.

По итогам заседания принято решение продолжить совместную работу над данным проектом закона», – сообщил парламентарий.

Валерий Скороходов добавил, что законопроект разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.