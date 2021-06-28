В профильном комитете рассмотрели обращение и обсудили проект закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов»

В понедельник, 28 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы рассмотрели обращение Общественного движения «Донецкая Республика» касательно обеспечения твёрдым топливом (углём) для бытовых нужд надлежащего качества работников и пенсионеров обособленного подразделения «Шахта Иловайская» Государственного предприятия «Макеевуголь».

На сегодняшний день права и социальные гарантии работников горных предприятий закреплены в Законе Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий», который предусматривает два вида социальной поддержки – компенсационные выплаты или бесплатное обеспечение твёрдым топливом (углём) для бытовых нужд в натуральном виде при наличии в их жилых помещениях по месту регистрации (фактического проживания перемещённого лица) печного отопления и (или) кухонного очага на твёрдом топливе (угле).

Порядок предоставления компенсационной выплаты определяется Указом Главы Донецкой народной Республики от 30 августа 2019 года № 276 «О предоставлении компенсационной выплаты на приобретение твердого топлива (угля) для бытовых нужд отдельным категориям лиц, проживающих на территории Донецкой Народной Республики». Также Совет Министров Донецкой Народной Республики принял Постановление от 2 октября 2018 года № 8-1 «О мерах по выполнению социальных обязательств в виде обеспечения твердым топливом (углем) для бытовых нужд», согласно пункту 1.8 которого содержание зольности в твёрдом топливе (угле) для бытовых нужд марок А, Т, ДГ, ОС, Ж, поставляемом для бытовых нужд населению, не должно превышать 23%. Иное действующим законодательством не предусмотрено.

Однако учитывая социальную значимость проблематики, изложенной в коллективном обращении, Комитет направил запросы в профильные министерства с просьбой предоставить свои предложения касательно целесообразности внесения поправок на законодательном уровне для её разрешения.

Также сегодня обсуждался проект закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Мы проработали правовые нормы, позволяющие регулировать научно-исследовательскую деятельность, санитарно-диагностические исследования, а также численность охотничьих ресурсов, их содержание и разведение в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Работа над данным проектом закона будет продолжена», – поделился парламентарий.