В профильном комитете рассмотрели предложения по изменениям в закон о рекламе

В пятницу, 17 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям в котором приняли участие представители Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике и Центрального республиканского банка.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова рассказала, что на заседании парламентарии обсудили законопроект «О внесении изменения в статью 8 Закона ДНР ʺО рекламеʺ».

«Как комитет-соисполнитель мы подали заключение к проекту закона «О внесении изменения в статью 8 Закона ДНР “О рекламе”». Проект закона вносит соответствующие изменения в терминологический аппарат. В частности, предлагается заменить конструкцию «банки и иные финансовые учреждения государственной формы собственности» на слова «кредитные организации, некредитные финансовые организации и субъекты платежных систем, получившие лицензии Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики».

В ходе работы нашего Комитета мы проработали предложенные Комитетом Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям изменения в Закон ДНР «О рекламе». На сегодняшнем нашем совместном заседании комитетов представили свои предложения к законопроекту. Была выработана единая концепция дальнейшей работы над проектом закона с учётом наших предложений и замечаний от представителей ЦРБ», – сказала парламентарий.

В свою очередь председатель Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский подвёл итоги заседания.

«Согласно полученным к проекту закона замечаниям участники заседания пришли к единому мнению о необходимости совершенствования законопроекта в обозначенных аспектах.

Хотелось бы отметить, что на законопроект получены заключения Администрации Главы, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства государственной безопасности и Верховного Суда об отсутствии замечаний и предложений к законопроекту.

Принятие законопроекта позволит усовершенствовать рекламную деятельность в Донецкой Народной Республике в целом и обеспечит корреляцию между положениями Закона ДНР «О рекламе» и Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики». Дополнительно хотелось бы поблагодарить членов Комитета Народного Совета по бюджету, финансам, и экономической политике и представителей Центрального республиканского банка за проделанную работу и оказанное содействие в работе над законопроектом», – резюмировал депутат.