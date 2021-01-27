В профильном комитете рассмотрели предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия экстремистской деятельности

Во вторник, 26 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии рассмотрели ряд предложений по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с экстремистской деятельностью.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Виталий Кравец.

«На заседании Комитета мы продолжили обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О противодействии экстремистской деятельности”», разработанного Генеральной прокуратурой Донецкой Народной Республики. В ходе обсуждения были детально проанализированы предлагаемые законопроектом изменения с учётом поступивших замечаний и предложений.

В частности, законопроектом предлагается внести уточнения в понятийный аппарат, предусмотрены изменения в нормы, регулирующие организационные основы противодействия экстремистской деятельности, уточняется компетенция определённых субъектов по приостановлению деятельности общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности.

Также предлагается установить виды административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности и закрепить порядок её применения. Изменения направлены на усиление противодействия экстремистской деятельности. По результатам заседания принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших предложений и замечаний», – сказал Виталий Кравец.