В профильном комитете рассмотрели предложения по внесению изменений в закон о физической культуре и спорте

Во вторник, 28 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, в котором приняли участие представители Министерства молодёжи, спорта и туризма и представитель Общественной палаты. Заседание было посвящено обсуждению целесообразности внесения изменений в Закон ДНР «О физической культуре и спорте» в части государственного контроля в сфере физической культуры и спорта.

Председатель комитета Владимир Чекун рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«В соответствии с действующим законодательством нарушениями требований в сфере физической культуры и спорта считается противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования, то есть совершение в целях достижения заранее определённого результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: подкуп спортсменов, судей по виду спорта, тренеров, руководителей спортивных команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования.

Также к нарушениям относится получение участниками или организаторами официального спортивного соревнования денег и ценных бумаг. Действующий закон не в полной мере регулирует вопросы, связанные с осуществлением государственного контроля, в связи с чем сейчас ведётся работа по внесению соответствующих изменений», – сказал парламентарий.