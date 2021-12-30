В профильном комитете рассмотрели предложения по внесению изменений в Закон «О рекламе»

Сегодня, 30 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению предложений Молодёжного парламента по усовершенствованию законодательства в сфере рекламной деятельности.

О предлагаемых ко внесению в Закон ДНР «О рекламе» поправках в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Данные инициативы направлены на конкретизацию положений законодательства о защите детей при распространении рекламы. Так, предлагается дополнить действующие нормы Закона, установив запрет на использование в рекламе материалов, которые могут склонить детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих.

Кроме того, депутаты Молодёжного парламента выступили с инициативой о запрете рекламы никотинсодержащей продукции и установлении ответственности за нарушение данного требования. Поступившие в адрес Комитета предложения содержат и ряд других изменений», – сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский добавил, что Комитет тщательно проанализирует указанные предложения, после чего будет принято решение о целесообразности разработки соответствующего законопроекта.