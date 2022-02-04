В профильном комитете рассмотрели предложения по внесению поправок в Уголовно-исполнительный кодекс ДНР

В четверг, 3 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению возможности внесения изменений в Уголовно-исполнительный кодекс ДНР.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Генеральной прокуратуры и Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР.

«В адрес Комитета поступило обращение от Уполномоченного по правам человека в ДНР о рассмотрении возможности внесения поправок в Уголовно-исполнительный кодекс Республики. Напомню, что он был принят Народным Советом ещё в июне 2021 года, но вступит в силу 1 июля текущего года.

Совместно с приглашёнными лицами мы обсудили целесообразность внесения изменений в некоторые положения УИК ДНР, которыми установлены права осуждённых лиц, отбывающих наказание. По итогам заседания Комитетом принято решение продолжить изучение вопросов, изложенных в обращении, с привлечением представителей всех заинтересованных органов», – сообщила председатель Комитета Елена Шишкина.

В комментарии пресс-службе Народного Совета депутат добавила, что членами Комитета также были рассмотрены и другие обращения, поступившие от граждан, организаций и органов государственной власти.