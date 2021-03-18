В профильном комитете рассмотрели проект закона «Об обеспечении единства измерений»

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В четверг, 18 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле на котором обсуждались вопросы реализации положений проекта закона «Об обеспечении единства измерений».

В мероприятии также приняли участие представители Министерства промышленности и торговли, Правительства, ГП «Донецкстандартметрология» и представитель Главы в Народном Совете.

Проект закона направлен на регулирование отношений, возникающих при:

  • выполнении измерений;
  • установлении и соблюдении требований к ним, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений;
  • применении стандартных образцов, средств и методик(методов) измерений;
  • обеспечении единства измерений.

Работа над проектом закона осуществляется при тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли как уполномоченным республиканским органом исполнительной власти по техническому регулированию (стандартизации, сертификации) и единству измерений (метрологии). Она также проводится при участии государственного предприятия «Донецкстандартметрология», которое является органом, наделённым полномочиями по сертификации продукции и услуг, проведению поверки (калибровки) измерительной техники, государственных приёмочных и контрольных испытаний измерительной техники и испытательных лабораторий в Донецкой Народной Республике.

В рамках проведённого мероприятия обсуждались вопросы:

  • установления требований к определению единых стандартных образцов и требований к измерениям;
  • возможности функционирования информационного реестра измерительной техники;
  • отдельных функций органа исполнительной власти, реализующего политику обеспечения единства измерений;
  • определения административных правонарушений в сфере обеспечения единства измерений и ответственности за их совершение;
  • а также практические вопросы, связанные с особенностями правоприменения законодательства при осуществлении измерений.

«Законопроект позволит определить основы метрологии и измерительного процесса, при котором результаты измерений будут сопоставляться и выражаться в определённых, установленных единицах. А общество и государство смогут получить объективные, достоверные и сопоставимые результаты измерений, которые будут применяться во всех сферах деятельности человека», – отметил заместитель председателя Комитета Игорь Викторович Матрус.

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