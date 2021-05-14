В профильном комитете рассмотрели проекты законов в сфере информации и связи, разрабатываемые во взаимодействии с органами исполнительной власти

В пятницу, 14 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению планов совместной нормотворческой деятельности в 2021 году.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства информации, Министерства связи и Главного государственного управления документационного обеспечения и архивного дела ДНР.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«На сегодняшнем заседании обсуждались вопросы совершенствования взаимодействия с органами исполнительной власти в рамках ведения комитета.

Кроме того, были рассмотрены законодательные инициативы республиканских органов исполнительной власти, в частности, законопроекты «О связи», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О радиочастотном ресурсе», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации».

Также участники заседания обсудили замечания и предложения к отдельным положениям законопроекта «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике», направленные на развитие современных информационно-коммуникационных технологий и внедрение систем электронного документооборота», − рассказал Владислав Бердичевский.

Парламентарий отметил, что все указанные законопроекты соответствуют Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики, закрепляющей стремление к совершенствованию законодательства Республики путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации.

«Считаю необходимым отметить, что совместно с Министерством связи и Министерством информации в рамках взаимодействия законодательной и исполнительной власти разработан и внесён на рассмотрение Народного Совета законопроект «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который находится в работе Комитета. Также совместно с Министерством связи разработан и внесён на рассмотрение парламента проект закона «Об административной ответственности в отрасли связи».

Подводя итоги проведённой встречи, выражаем благодарность за плодотворное сотрудничество и поддержку в законотворческой деятельности комитета. Парламентарии, в свою очередь, готовы оказать всяческую поддержку в рамках своих полномочий», − резюмировал Владислав Бердичевский.