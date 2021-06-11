В профильном комитете рассмотрели возможность введения административной ответственности за нарушение ряда требований законодательства о рекламе

В пятницу, 11 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению предложений и замечаний к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, а также представители Правительства и Министерства информации.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«В ходе заседания были рассмотрены поступившие замечания и предложения к законопроекту. Стоит отметить, что регламентируемые проектом закона нормы в первую очередь должны быть направлены на соблюдение баланса интересов государства, общества и предпринимателей.

Так, законопроектом предлагается введение административной ответственности за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем сроков хранения рекламных материалов или их копий, а также договоров на производство, размещение или распространение рекламы, установленных законодательством о рекламе. Также устанавливается административная ответственность за распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и его погашением, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заёмщика и влияющих на неё», − сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский добавил, что принятие проекта закона будет иметь положительные социальные и политические последствия, поскольку поспособствует урегулированию отношений в сфере рекламы.