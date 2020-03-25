В профильном комитете рассмотрели законопроект о регулировании инвестиционной деятельности

Во вторник, 24 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором обсуждался проект закона об инвестиционной деятельности.

Итоги мероприятия пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Сергей Чучин.

«На сегодняшнем заседании мы обсуждали нормативно-правовое обеспечение мер государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Каждый инвестор ставит целью максимизировать прибыль при минимальных затратах. Государство должно содействовать развитию инвестиционной активности, создавая привлекательные условия для вкладчиков. Для благоприятного инвестиционного климата инвесторам оказывается государственная поддержка по таким направлениям, как налоговое стимулирование, формирование финансовых механизмов поддержки со стороны государства, обеспечение благоприятной административной среды для инвестирования, минимизация рисков, создание инфраструктуры для бизнеса; подготовка квалифицированных кадров.

Этими обстоятельствами и продиктована необходимость при создании собственной нормативной правовой базы соблюсти баланс интересов государства и инвестора, чтобы при создании привлекательных условий не допустить вымывание материальных ресурсов из Республики. Тогда польза от инвестиционных вложений будет обоюдной.

Комитетом будет продолжена работа над созданием закона, регулирующего инвестиционную политику в Донецкой Народной Республике», – сообщил парламентарий.