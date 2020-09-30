В профильном комитете разрабатывают единую стратегию развития физической культуры и спорта в Республике

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Юрий Мартынов в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о совместных планах работы с Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре.

«Совместно с Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре и профильными министерствами мы сейчас разрабатываем комплексную программу развития физической культуры и спорта в Республике.

Спорт способствует развитию и укреплению дисциплины, повышает чувство ответственности, помогает развивать настойчивость и целеустремленность. Физическая культура ‒ неотъемлемая часть здорового образа жизни, а занятия спортом открывают безграничные возможности для достижения самых разных амбициозных целей.

Для решения задач в сфере укрепления физического здоровья людей необходима единая стратегия действий различных министерств и ведомств, общественных организаций, финансово-промышленных объединений, компаний, коммерческих структур, ученых и специалистов. Она должна быть направлена на создание максимально благоприятных условий для оздоровления граждан в трудовых коллективах, в образовательных учреждениях, по месту жительства, в местах отдыха. Кроме того, планируется разработка новых и усовершенствование существующих нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта», – отметил парламентарий.