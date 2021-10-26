В профильном комитете разрабатывают новую редакцию закона об обращении лекарственных средств

Сегодня, 26 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению новой редакции закона об обращении лекарственных средств.

О необходимости усовершенствования законодательства в данной сфере пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«В настоящее время в Донецкой Народной Республике отношения, возникающие в связи с оборотом, разработкой, исследованиями, экспертизой, регистрацией, стандартизацией и контролем качества, производством, изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом в Донецкую Народную Республику, вывозом, рекламой, отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением лекарственных средств, регулируются Законом «Об обороте лекарственных средств». В то же время в ходе правоприменения данного Закона был выявлен ряд его недостатков.

В целях устранения законодательных пробелов Комитетом был разработан законопроект «Об обращении лекарственных средств», который предусматривает новую структуру построения, отражающую последовательность этапов обращения лекарственных средств от этапа разработки лекарственного средства до этапа мониторинга безопасности его применения с детализацией каждого этапа. Кроме того, проектом закона уточняется ряд терминов, используемых в законодательстве Республики, а также вводятся дополнительные понятия», – сообщил парламентарий.

Александр Серёженко отметил, что в основу законопроекта положены нормы законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере оборота лекарственных средств.

«Принятие проекта закона позволит усовершенствовать правоотношения в сфере обращения лекарственных средств и будет способствовать усилению защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в Донецкой Народной Республике.

По итогам заседания нами принято решение зарегистрировать данный законопроект», – резюмировал председатель Комитета.

Также на заседании парламентарии продолжили обсуждение предложений по внесению изменений в Закон «О донорстве крови и её компонентов».