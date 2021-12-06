В профильном комитете совершенствуют транспортное законодательство

В понедельник, 6 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

На заседании присутствовали представители Министерства внутренних дел, Министерства транспорта.

Председатель Комитета Александр Бондаренко прокомментировал итоги заседания.

«Сегодня своместно с представителями заинтересованных органов мы рассмотрели концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Данный проект закона определяет правовые основы государственного контроля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Донецкой Народной Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам Донецкой Народной Республики, так и иностранным перевозчикам. Кроме того, проектом закона определяется ответственность за нарушение установленного порядка, а также права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномоченных проводить контроль за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок.

По результатам заседания было принято решение продолжить работу над проектом закона с учётом полученных замечаний и с привлечением органов исполнительной власти», – сказал Александр Бондаренко.