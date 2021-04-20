В профильном комитете совершенствуют транспортное законодательство

В понедельник, 19 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в котором приняли участие представители Министерства доходов и сборов, ГАИ МВД ДНР, Правительства, представитель Главы Республики в Народном Совете Алексей Сухинин, а также депутаты Максим Кныш, Марина Жейнова и Владимир Медведев.

Результаты расширенного заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Александр Бондаренко:

«На заседании обсуждался вопрос временного ввоза транспортных средств на территорию Донецкой Народной Республики, срок перерегистрации таких транспортных средств в подразделениях МРЭО ГАИ МВД ДНР лицами, постоянно проживающими на территории Республики, и возможность увеличения данного срока в пределах, допустимых законодательством ДНР. В ходе заседания было принято решение рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок обязательной регистрации транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины или других государств, которые не прошли регистрацию, временную регистрацию или постановку на особый учёт в Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики в части увеличения срока перерегистрации транспортного средства».