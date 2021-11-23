В профильном комитете совершенствуют законодательные нормы, регулирующие доступ к врачебной тайне

Сегодня, 23 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Серёженко сообщил, что положения указанного законопроекта направлены на усовершенствование правового регулирования доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну.

«Действующим законодательством Республики установлено, что информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, его диагнозе и иные сведения, полученные при обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. В то же время с согласия гражданина или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований, публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях.

Проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» предлагается внести ряд поправок, которые предоставят пациенту или его законному представителю право при обращении за медицинской помощью в письменном виде указать лиц, которым может быть передана информация о состоянии здоровья пациента, в том числе после смерти, либо запретить предоставлять такие сведения. При этом лица, которым будут переданы сведения, составляющие врачебную тайну, несут за её разглашение дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики», – рассказал депутат.

Парламентарий добавил, что в настоящее время Комитет продолжает обсуждение законопроекта с представителями заинтересованных органов.

«На сегодняшнем заседании было рассмотрено заключение Правительства на законопроект, в котором дана рекомендация доработать проект закона с учётом ряда правок. Ранее также обсуждались предложения и замечания иных заинтересованных органов. По завершении данной работы будет утверждена итоговая редакция проекта закона, в которой мы учтём мнение всех заинтересованных сторон», – подытожил Александр Серёженко.