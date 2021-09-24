В профильном комитете ведётся работа над законопроектом о науке и государственной научно-технической политике

Сегодня, 24 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению проекта закона «О науке и государственной научно-технической политике».

О предмете регулирования законопроекта и его актуальности в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова. Парламентарий сообщила, что разработка проекта закона обусловлена отсутствием в Донецкой Народной Республике законодательного регулирования отношений в сфере научной и научно-технической деятельности.

«Проект закона направлен на урегулирование отношений между субъектами научной, научно-технической политики, органами государственной власти и потребителями научной, научно-технической и инновационной продукции, работ и услуг.

Его принятие позволит сформировать необходимые механизмы для внедрения науки во все сферы деятельности общества, распространения и освоения полученных знаний и научных результатов», − сообщила Наталья Волкова.

Председатель Комитета подчеркнула, что проект закона разработан в рамках реализации курса внешней политики Донецкой Народной Республики, направленного на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

«Положения проекта закона основаны на правовых нормах Федерального Закона Российской Федерации «О науке и государственной и научно-технической политике», которым установлены общие положения, субъекты научной и научно-технической деятельности, порядок и принципы её организации, урегулированы вопросы реализации государственной научно-технической политики и поддержки инновационной деятельности.

В то же время при работе над законопроектом учитываются особенности правовой системы и другая специфика нашего региона, а также законодательный опыт Луганской Народной Республики. Это позволит сформировать в нашем государстве эффективную законодательную базу в сфере научной и научно-технической деятельности», − резюмировала парламентарий.