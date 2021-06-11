В профильном комитете ведётся разработка законопроекта об охране объектов культурного наследия

Сегодня, 11 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению концепции проекта закона «Об охране объектов культурного наследия».

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры ДНР.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета Наталья Волкова.

«Сегодня мы продолжили обсуждение концепции законопроекта, призванного урегулировать отношения в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Донецкой Народной Республике и направленного на реализацию конституционного права человека на доступ к ценностям культуры.

В частности, в законопроекте будут закреплены полномочия органов исполнительной власти, ответственных за реализацию государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия, а также органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны таких объектов. Кроме того, будет определён порядок осуществления государственного учёта выявленных объектов культурного наследия.

Ещё одна приоритетная задача – установление принципов государственной охраны таких объектов. С этой целью в проекте закона будут закреплены особенности определения защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия, меры по обеспечению их сохранности. Также устанавливается ответственность за нарушение предусмотренных проектом закона норм.

Комитетом были заслушаны предложения представителей Министерства культуры по доработке законопроекта, работа над ним будет продолжена при участии всех заинтересованных органов», − сообщила парламентарий.