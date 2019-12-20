В профильном комитете заслушали проблемы, выявленные в процессе правоприменения Консульского устава

В пятницу, 20 декабря, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям совместно с представителями Министерства иностранных дел.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что на заседании были проанализированы проблемы, выявленные в процессе правоприменения Закона Донецкой Народной Республики «Консульский устав Донецкой Народной Республики».

«Хотелось бы подчеркнуть, что консульская деятельность осуществляется, прежде всего, в целях защиты прав и интересов Донецкой Народной Республики, принятия мер к тому, чтобы граждане и юридические лица пользовались за пределами Республики правами, установленными Конституцией, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, участниками которых являются Донецкая Народная Республика и государство пребывания, законодательством Донецкой Народной Республики и законодательством государства пребывания.

Стоит также отметить, что консульская деятельность направлена на содействие развитию добрососедских и дружественных отношений Донецкой Народной Республики с другими государствами, расширению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных международных связей», – сказал парламентарий.