В профильном комитете завершается работа над проектом закона о такси и ИДС

В среду, 1 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи с участием представителей профильных министерств и ведомств.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко уточнил, что участники обсудили итоговую редакцию законопроекта «О деятельности такси и информационно-диспетчерских служб».

«Состоялось расширенное заседание Комитета при участии представителей Аппарата Главы ДНР, Правительства, профильного профсоюза, Общественной палаты и представителя от перевозчиков. Вместе мы смогли прийти к единой позиции по всем рабочим направлениям.

Основная цель проекта закона – урегулирование отношений, возникающих между органами государственной власти и лицами, ведущими деятельность в сфере такси, информационно-диспетчерскими службами, повышение безопасности и улучшение качества предоставляемых услуг по перевозкам на такси.

Законопроект направлен на защиту общественных интересов. Он запускает новые рыночные инструменты, при использовании которых современные цифровые технологии будут и обеспечивать безопасность перевозок, и увеличивать инвестиционную привлекательность отрасли.

Проект закона учитывает все основные особенности современного рынка и решает проблемные вопросы, возникающие в правоприменительной практике. Он основан на федеральных нормах и соответствует заданному Главой ДНР интеграционному курсу», – сказал парламентарий.