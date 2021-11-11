В рамках Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о Программе восстановления и развития на 2022–2024 годы (Обновлено)

В четверг, 11 ноября, в рамках Большого интервью Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопросы представителей средств массовой информации.

В ходе общения глава государства подвёл промежуточные итоги реализации Программы восстановления и развития и рассказал о совместных планах социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на 2022–2024 годы.

«С 2020 года мы перешли уже от точечного решения проблем, от закрытия узких мест, к системному их решению: была запущена Программа восстановления и развития. За эти два года было выделено порядка 13 миллиардов рублей. Это коснулось жилищно-коммунального хозяйства, транспортной отрасли, системы здравоохранения, энергетики.

С учетом того, что было реализовано, появился новый запрос и поставлена новая цель, мы решили двигаться и приводить к новым качественным показателям уже весь Донбасс. Совместно с ЛНР мы приняли схожие программы, которые во многом пересекаются, на 2022–2024 годы. С учетом того, что двигаться нам теперь нужно вместе, было принято решение о создании единого экономического пространства, поэтому и таможни теперь нет. Это то, о чем мы несколько лет говорили с Леонидом Ивановичем (Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник – прим. ред.), но теперь мы к этому подошли в плане практической реализации. Это только начало», – заявил Денис Пушилин.

Далее Глава Республики обозначил основные направления работы, среди которых восстановление жилья, ремонт кровель домов и другие.

«Наша задача – восстанавливать жилье, продолжать восстанавливать лифтовое хозяйство, потому что мы, коснувшись и погрузившись, поняли, что это очень острая и чувствительная проблема для людей, которая не решалась десятилетиями. За прошедшие два года мы восстанавливали лифты, которые не работали по 20 лет. Эту программу нужно продолжать, потому что это тесное взаимодействие с машиностроительной отраслью: подавляющее большинство запасных частей и компонентов в лифтовом хозяйстве производятся уже в ДНР, и на этом мы не собираемся останавливаться», – отметил глава государства.

Денис Пушилин рассказал, что в рамках Программы социально-экономического развития запланирована работа, направленная на сокращение потери воды в сетях.

«Мы крайне негативно относимся, когда повышаются тарифы, но мы прекрасно понимаем, что тарифы растут исходя из экономической целесообразности работы коммунальных предприятий. Но водопотери – мы видим, сколько воды утекает просто в землю – это недопустимо. И здесь есть те конкретные показатели, к которым мы хотим прийти. Придётся потрудиться, потому что этому не уделялось внимание, а где-то, может, кому-то было и выгодно, легче списывать тогда», – подчеркнул он.

Также, по словам Главы ДНР, необходимо добиться увеличения количественного показателя отремонтированных объектов сферы здравоохранения.

«Больницы нужно ремонтировать, их нужно приводить в порядок. Им долгое время не уделялось должного внимания. Это серьезное вливание средств, но к этому нужно подходить с полной мерой ответственности», – сказал Денис Пушилин.

Особое внимание Глава Республики уделил планам повышения заработных плат, для чего необходимо развитие экономики в целом.

«Экономику нужно развивать с учетом тех потребностей, которые есть у нашего бизнеса. Необходимо в полной мере запускать кредитование. Есть какие-то сейчас первые шаги – они недостаточны. Я считаю, нужно ускоряться уже в этом году: нет времени ждать, тем более с учетом того, что запланировано выделение средств на компенсацию процентных ставок. Мы должны дать людям возможность пополнить оборотные средства и развивать свой бизнес, и это должны быть подъёмные кредиты. Сейчас речь идет о дешёвых деньгах, но это вливание в наш сектор экономики обязательно на данный период времени, если мы хотим добиться тех целей, которые стоят», – констатировал Денис Пушилин.

Глава Республики сообщил, что предусмотрены меры поддержки по разным отраслям народного хозяйства, в том числе агропромышленного комплекса.

«Сейчас мы можем говорить о том, что практически все, что есть у сельхозпроизводителей соседних регионов Российской Федерации, будет и у наших аграриев. И это мы увидим уже буквально в следующем году, это есть в планах. Соответственно, мы тогда уже сможем в полной мере говорить о продуктовой безопасности», – сказал Глава ДНР.

Глава государства подчеркнул, что будет продолжена и работа по газификации населенных пунктов Республики.

«Это и про Дебальцево, и про массу прифронтовых населенных пунктов, где люди в этом нуждаются. Это же совершенно другой подход, другой уровень жизни.

С учетом наших возможностей, с учетом наших цен на газ нам необходимо эту работу продолжать. В этом году мы подводим газопровод к Дебальцево, дальше нам необходимо по самому Дебальцево сделать разводку, чтобы непосредственно у каждого, кто в этом нуждается, кто будет себе проводить газ, была эта возможность. Работа будет продолжена и в следующем году, и в течение всех лет до 2024 года – это в рамках Программы», – пояснил Денис Пушилин.

Отдельно Глава Республики остановился на планах по восстановлению дорог республиканского и местного значения, в том числе в городе Горловке.

«Что касается Горловки, вопрос больной. В этом году часть проспектов, часть улиц, которые были обозначены руководством города, удалось отремонтировать, выделено порядка 40 миллионов рублей. Это с одной стороны, большие деньги, но в плане ремонта дорог, особенно в Горловке, они крайне недостаточные. Здесь нам придется еще поработать.

Но этот же вопрос касается не только Горловки. Мы знаем ряд населенных пунктов, где ситуация практически критическая. А мы привыкли к хорошим дорогам. Они нам нужны. Закрыть глаза на состояние и качество дорог никому не позволено.

В рамках Программы у нас предусмотрено поменять и довести до нормального функционирования практически все дороги», – заявил глава государства.

Денис Пушилин сообщил, что будет восстановлена примерно половина дорог республиканского значения, а это порядка 1 000 километров. Также планируется восстановить порядка 3 000 километров дорог местного значения.

«За три года это достаточно серьезный объём работы. Он будет очевиден для наших граждан», – сказал Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время Большого интервью представителям средств массовой информации также сообщил, что Для развития промышленности в Республике будет применяться грантовая поддержка для разных направлений по аналогии с регионами Российской Федерации



«Для промышленности мы остановились на грантовой поддержке для разных направлений. Посмотрим, как это будет работать. Это для нас несколько новый вид поддержки, но хорошо зарекомендовавший себя в регионах Российской Федерации.

Безусловно, это и снижение тех барьеров, которые у нас присутствуют и связаны они с давлением проверяющих органов. Здесь тоже должен быть найден баланс», – заявил Денис Пушилин.

Как отметил глава государства, пакета мер поддержки, разработанного Министерством промышленности и торговли, будет вполне достаточно для развития промышленных отраслей, но он будет корректироваться по ходу его реализации.