В рамках круглого стола парламентарии обсудили вопросы реализации механизма «регуляторной гильотины»

В четверг, 27 января, в Народном Совете Донецкой Народной Республики состоялся круглый стол на тему «Исследование и анализ реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере предоставления транспортных услуг».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Владимир Медведев, председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко, член Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Марина Магдалина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе Донецкой Народной Республики Ярослав Бережко, а также представители Министерства транспорта.

Основными целями круглого стола стали обсуждение возможных путей реализации механизма «регуляторной гильотины» и подготовка конкретных предложений по этой теме. В рамках данной деятельности Александр Бондаренко рассказал о совершенствовании законодательной базы Донецкой Народной Республики в сфере автомобильного транспорта, а также планах работы профильного комитета в первом полугодии 2022 года.

«Учитывая перспективу развития предпринимательства в сфере предоставления транспортных услуг, разработку нормативных правовых актов в данной области необходимо продолжать совместными усилиями министерств, ведомств и администраций городов и районов Республики, а в условиях интеграционных процессов с Российской Федерацией важно учитывать и её положительный опыт», – сказал Александр Бондаренко.

«Сделанные по итогам данного круглого стола выводы, касающиеся проблемных вопросов, будут учтены в работе профильного комитета Народного Совета для дальнейшей выработки наиболее эффективной стратегии развития предпринимательства в сфере предоставления транспортных услуг», – подытожил Владимир Медведев.