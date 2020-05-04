В Республике введена административная ответственность за невыполнение предписаний, направленных на противодействие COVID-19

Сегодня, 4 мая, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции”», разработанный депутатом Народного Совета, членом Комитета по уголовному и административному законодательству Натальей Полянской.

О сути предложенных изменений рассказала инициатор законопроекта.

«Законопроект устанавливает норму, согласно которой нарушение законодательства в области обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения, направленного на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц и физических лиц – предпринимателей в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Повторное совершение этого административного правонарушения влечёт наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, предлагается за невыполнение в установленный срок законного предписания или требования органа или должностного лица, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, установить административный штраф для должностных лиц и физических лиц – предпринимателей в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей.

Законопроект устанавливает административную ответственность за уклонение от обследования и лечения. Кроме того, предусмотрено наказание за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации о COVID-19. В законопроекте определяется перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об указанных административных правонарушениях и органы, а также должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об этих административных правонарушениях.

При этом минимальный размер штрафа составляет от ста до пятисот рублей для должностных лиц и от одной тысячи до пяти тысяч рублей для физических лиц – предпринимателей. Максимальный штраф составит от тридцати до пятидесяти тысяч рублей для должностных лиц и от восьмидесяти до ста тысяч рублей для физических лиц – предпринимателей», – сообщила Наталья Полянская.

Учитывая актуальность предложенных изменений, парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.