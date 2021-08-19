В Шахтёрске отпраздновали День города

Сегодня, 19 августа, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в торжественном собрании, приуроченном к празднованию Дня города Шахтёрска.

На торжественном собрании присутствовал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Генерального совета партии «Единая Россия», член Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров, герои Донецкой Народной Республики Владимир Кононов, Сергей Великородный, Ахра Авидзба.

С приветственным словом к присутствующим обратился Глава ДНР Денис Пушилин.

«Шахтёрский район занимает особое место в 300-летней славной истории Донбасса, в становлении промышленной мощи региона, развитии сельского хозяйства. Более чем полтора века назад здесь заработали угольные шахты и началось освоение богатых недр Донбасской земли.

Эта земля всегда привлекала сильных, мужественных и выносливых людей. Героизм горняков противостоял зверству немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны – ни террор, ни массовые аресты, ни концлагеря не смогли сломить их волю», – сказал Денис Пушилин.

По словам Главы Республики, в разгар военного конфликта с украинскими оккупантами шахтерцы так же самоотверженно защищали город, как и в годы Великой Отечественной войны.

«Мы никогда не забудем ополченцев, которые стояли на блокпосту шахты № 20 и остановили украинскую колонну, стремившуюся взять Шахтёрск в окружение. Они погибли, но не сдались. Благодаря им город выстоял.

Сегодня мы чтим память всех истинных патриотов Шахтёрска, которые ценой своей жизни защитили Родину. Среди них:

– Михаил Михайлович Аксенов, погибший в июле 2014 года при выполнении боевой задачи;

– Андрей Иванович Небеснюк, который в феврале 2015 года вызвал огонь на себя;

– Константин Павлович Панфилов – он погиб в июле 2014 года в машине скорой помощи, попавшей под обстрел со стороны ВФУ. Его, раненного в бою, везли в больницу», – отметил глава государства.

Минутой молчания присутствующие почтили память защитников Родины.

В ходе торжественного собрания Глава Донецкой Народной Республики присвоил Шахтёрску звание «Город воинской славы». Указ о присвоении Шахтёрску почётного звания из рук Главы ДНР получил глава шахтёрской городской администрации Александр Шатов.

В свою очередь, за весомый личный вклад в решение социально значимых для жителей города Шахтёрска вопросов, поддержку городских инициатив в сфере культуры, образования и спорта и в связи с празднованием Дня города Шахтёрска Денису Пушилину был вручен знак «Почётного гражданина города Шахтёрска».

Далее для поздравления на сцену вышел депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артём Туров.

«Хочу поздравить вас с вашим праздником – Днём города, пожелать вам процветания, мира, стабильности, а каждому жителю – чтобы в дом приходили только добрые новости. Мы со своей стороны всегда будем поддерживать вас и делать всё возможное, чтобы Донбасс развивался! Всего самого доброго», – сказал Артём Туров.

Поздравляя шахтёрцев с праздником, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка отметил важность подвига жителей города в 2014 году.

«Дорогие жители города Шахтёрска, 257 лет – это не просто история, это история славных и мужественных людей, тружеников, людей, щедрых сердцем, которые живут в Шахтёрске и творят его историю.

Сегодня Республика движется семимильными шагами по пути интеграции с Российской Федерацией. И ведущая политическая сила России – партия «Единая Россия» – делает всё для того, чтобы наши граждане, получившие российские паспорта, ощущали себя полноценными гражданами России. Сегодня мы идём по пути развития. Да, есть сложности, но процесс движения вперёд уже необратим. И в основе него лежит ваш подвиг. Тот подвиг, который совершили жители Шахтёрска в 2014 году. Вы сохранили дорогу жизни для всей Республики. В Шахтёрске была создана армия Донецкой Народной Республики. Этот подвиг навсегда останется в истории. Дорогие шахтёрцы, я уверен, что вами гордится не только Донецкая Народная Республика. Вами гордится весь Русский мир! С праздником!», – сказал спикер парламента.

В ходе собрания жители Шахтёрска были награждены знаком «За заслуги перед городом» и грамотами администрации города Шахтёрска.