В соответствии с законодательством ДНР бабушки и дедушки могут воспитывать своих внуков. Не верьте фэйкам (видео)

Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Юлия Крюкова и директор Государственной службы по делам семьи и детей Светлана Майборода дали комментарии на тему воспитания детей бабушками и дедушками.

В социальных сетях распространяется информация о том, что в соответствии с Семейным кодексом Донецкой Народной Республики на территории государства отстраняются от воспитания детей бабушки и дедушки. По этому поводу с комментариями и опровержением недостоверной информации выступили депутат Народного Совета, председатель Комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова и директор Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой Народной Республики Светлана Майборода.

«Действительно с принятием Семейного кодекса передача детей на воспитание иным лицам, кроме родителей, была запрещена. Но это не значит, что бабушка и дедушка не имеют права принимать участие в воспитании ребёнка.

На данный момент, если родители находятся за пределами Республики, а бабушка и дедушка выполняют обязанности по воспитанию ребёнка, есть форма, которая регламентирует определённые действия со стороны бабушек и дедушек. Родители имеют право написать доверенность на присутствие бабушки или дедушки при посещении ребёнком медицинских учреждений, учреждений образования или культуры.

Мы призываем не распространять панику и проверять всю информацию, поступающую из социальных сетей», – сказала Юлия Крюкова.

«В Донецкой Народной Республике не было прецедентов, чтобы органы опеки и попечительства безосновательно забирали ребёнка из семьи. Не было и таких случаев, произошедших по причине трудоустройства родителей за пределами Республики. Изъятие ребёнка из семьи в соответствии с законом возможно только в случае угрозы здоровью или жизни ребёнка. Это крайняя мера», – рассказала Светлана Майборода.

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