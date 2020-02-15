В столице Республики чествовали участников боевых действий в Афганистане

Сегодня, 15 февраля, в Донецке в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола состоялся митинг, посвящённый 31-й годовщине со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Мероприятие посетили Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутат Народного Совета, председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Донецкой Народной Республики» Владимир Савелов, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Кроме того, в митинге приняли участие депутаты Народного Совета ДНР, представители республиканских министерств и ведомств, ветераны боевых действий в Афганистане, представители общественности и жители города.

Перед участниками митинга выступил Глава ДНР Денис Пушилин.

«Уважаемые друзья! Мы традиционно собираемся 15 февраля и вспоминаем афганскую войну. Это не просто дата для нас, а ещё и дань тем людям, которые совершали подвиг во время той войны. И, безусловно, для нас немаловажно самое активное участие воинов-интернационалистов уже в нашей войне. Не секрет, что тогда многие встали в строй. Их не нужно было просить, уговаривать, убеждать. И многие по сей день остаются в строю.

Для меня честь – вручить награду, учреждённую уже в Донецкой Народной Республике. Мы обязаны помнить все подвиги всех войн», – сказал Глава Республики.

Денис Пушилин торжественно вручил участникам боевых действий в Афганистане медали «За верность долгу и службу Родине».

Обращаясь к ветеранам Афганистана, Анатолий Бибилов отметил влияние их опыта на подрастающее поколение.

«Наверное самую главную роль в моем определении своего будущего, как и военного, сыграли всё-таки воины-афганцы», – подчеркнул Президент Южной Осетии.

В своём выступлении Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка отметил важность миссии воинов-интернационалистов в Афганистане.

«Воины-афганцы первыми встали на пути международного терроризма, который так щедро финансируется из США. Именно они были первыми, кто бросил вызов этому явлению, не щадя своей жизни, здоровья, теряя своих друзей. Участники боевых действий в Афганистане не только исполняли свой воинский долг, но и выполняли гуманитарную миссию. Советский контингент в Афганистане строил школы, больницы. Порой афганские дети получали возможность учиться, которой не было во время мирной жизни.

Это говорит о том, насколько важна была ваша миссия, насколько важна была ваша самоотверженность, с которой вы выполняли её. Честь, мужество, долг, дружба – это те ценности, с которыми вы идёте через всю жизнь. Именно поэтому вы встали на защиту Донецкой Народной Республики в 2014 году. Огромное вам за это спасибо!» – сказал спикер парламента ДНР.

По завершении мероприятия его участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам-афганцам.

Напомним, 31 год назад последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана. Выполняя свой интернациональный долг, в боевых действиях погибло более 15 тысяч военнослужащих СССР.

Памятная дата установлена Указом Главы Донецкой Народной Республики от 29 июля 2019 года. В этот день ветераны Афганистана, военнослужащие Народной милиции ДНР, родные и близкие погибших при исполнении воинского долга и руководители Республики традиционно собираются возле военных мемориалов, чтобы почтить память воинов-интернационалистов.

Мероприятия в память об этом событии проходят по всей Донецкой Народной Республике.