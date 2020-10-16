В столице Республики открыли бюст Герою ДНР Арсену Павлову

В пятницу, 16 октября, в Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» состоялась церемония открытия бюста Героя ДНР Арсена Павлова (позывной «Моторола»). В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, российский певец Роман Воронин (Рем Дигга), вдова Арсена Павлова Елена Павлова, бойцы батальона «Спарта».

К участникам мероприятия со вступительным словом обратился Глава ДНР.

«Время летит неумолимо быстро. Четыре года назад был убит Герой Донецкой Народной Республики Арсен Павлов. Легендарный командир вместе со своими бойцами участвовал в судьбоносных победах Донецкой Народной Республики.

Его мужество, храбрость, неординарность вселяли надежду и уверенность во многих патриотов Донбасса.

Подлый теракт, который оборвал его жизнь, по мнению наших врагов должен был привнести панику и смуту. Но Арсен своим примером вселил в сердца защитников Донецкой Народной Республики волю к победе!

Сегодня на Аллее Героев мы открываем бюст легендарного комбата. Он был одним из тех, кто своей жизнью писал историю Донецкой Народной Республики. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах!» – сказал Денис Пушилин.

После церемонии открытия Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка возложил цветы к бюсту.

Арсен Павлов, позывной «Моторола» (02.02.1983 – 16.10.2016) участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и в районе Дебальцево. За успехи в обороне был награждён Георгиевским крестом ДНР. Командир батальона «Спарта», полковник Арсен Павлов погиб в результате террористического акта.