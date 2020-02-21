В столице Республики прошёл митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества

В пятницу, 21 февраля, в столице Республики состоялся торжественный митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и депутаты, глава администрации Ворошиловского района города Донецка Владислав Латынцев, Герой ДНР Ахра Авидзба, ветераны и жители Республики.

Владимир Бидёвка поздравил присутствующих с наступающим праздником, отметив вклад в защиту государства военнослужащих и каждого, кто в мирной жизни стоит на страже прав и интересов Донецкой Народной Республики.

«Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества. Мы с вами должны помнить о том, что мы – потомки славного многонационального народа, который победил фашизм и спас от него весь цивилизованный мир. Наш долг – не дать сегодня переписать историю, не дать забыть о славных подвигах наших предков и тех жертвах, которые они принесли. Благодаря им мы имели возможность знать, что такое мирное время, благодаря им народы жили и развивались.

Сегодня мы не должны забывать и о том, что за возможность свободно стоять и отдавать честь и славу нашим ветеранам мы должны быть благодарны воинам Народной милиции Донецкой Народной Республики, которые продолжают славное дело своих дедов и прадедов и борются с фашизмом», – сказал спикер парламента.

По завершении официальной части мероприятия участники митинга возложили цветы к памятникам К. А. Гурову и Ф. А. Гринкевичу.