В столице Республики состоялось награждение общественных деятелей за благотворительность и милосердие

В субботу, 28 декабря, в актовом зале Дома профсоюзов состоялось награждение выдающихся общественных деятелей за системную поддержку жителей Республики, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Депутата Народного Совета ДНР Светлану Куманову наградили общественной медалью «За благотворительность и милосердие».

В комментарии пресс-службе Народного Совета депутат поблагодарила коллег из дружественных государств за всестороннюю поддержку жителей Республики.

«Мне было очень приятно получить столь высокую награду в преддверии Нового года и было приятно увидеть при награждении людей, которых я знаю не первый год. В рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам мы помогаем нашим жителям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации и проживают на прифронтовой территории.

Сегодня мы обсудили ряд вопросов сотрудничества с коллегами из дружественных государств, и постараемся в следующем году достигнуть ещё больших результатов», – сказала Светлана Куманова.