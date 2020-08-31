В столице Республики возложили цветы к месту гибели первого Главы ДНР

В понедельник, 31 августа, на месте гибели первого Главы, Героя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко состоялся траурный митинг и возложение цветов. В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты, представители министерств, общественные деятели, жители Республики.

К участникам митинга обратился Глава ДНР Денис Пушилин.

«Время бежит неумолимо, и вот уже два года прошло с момента чудовищного преступления Украины, в результате которого погиб выдающийся военный и политический деятель Донецкой Народной Республики, первый Глава Александр Владимирович Захарченко.

Планы Украины дестабилизировать у нас ситуацию не увенчались успехом. Народ Донбасса в очередной раз сплотился. Сплотился вокруг идей и начинаний Александра Владимировича. Мы продолжили строить наше государство и руководствоваться принципами совести, справедливости.

Александр Владимирович был настоящим во всём. Он настоящий, донецкий. Когда было нужно, он стал военным, стал настоящим политиком. Он и есть Донбасс. Он останется в нашей памяти для наших потомков. Своим личным примером он вёл за собой в бой, настраивал всех двигаться дальше, как бы ни было тяжело, сколько бы препятствий ни присутствовало.

Наш долг – передать нашим потомкам память о нём, обо всех погибших за Донбасс. Наш долг – довести до логического завершения всё то, о чём мы мечтали в 2014 году. Вечная память Александру Владимировичу!» – сказал Денис Пушилин.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил бесценный вклад первого Главы ДНР в становление Республики.

«31 августа 2018 года все были шокированы вестью о том, что в результате теракта погиб Александр Владимирович Захарченко. До последнего надеялись, что произошла ошибка, что лидера государства не было на месте взрыва. До последнего не могли поверить в то, что это произошло на самом деле.

Спустя два года всё так же тяжело думать об этом. С болью в сердце мы вспоминаем о человеке, который повёл за собой молодую страну вопреки войне, блокадам и всем невзгодам, о человеке, который начал прокладывать новый путь непокорённого Донбасса к исторической справедливости, правде, свободе – о первом Главе Донецкой Народной Республики Александре Захарченко. И эта боль не утихнет, сколько бы лет ни прошло.

Сегодня сотни тысяч жителей Республики и единомышленников из дружественных государств отдают дань памяти Герою нашей страны. Заслуженную дань памяти, ведь именно под руководством Александра Владимировича Захарченко Донецкая Народная Республика окрепла и состоялась как полноценное государство. Приумножить его заслуги – наша цель. И мы не подведём», – сказал Председатель Народного Совета.

Напомним, сегодня состоялся цикл памятных мероприятий, посвящённых второй годовщине гибели первого Главы Донецкой Народной Республики.