В законодательное регулирование дорожного движения внесены изменения, направленные на повышение безопасности на дорогах

Пленарные заседания

Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 13 Закона Донецкой Народной Республики О дорожном движении”», разработанный депутатом Народного Совета, заместителем председателя Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Александром Быкадоровым.

Представил законопроект коллегам его инициатор. Он отметил, что принятие проекта закона позволит упорядочить меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения, за счёт недопущения лиц с медицинскими противопоказаниями или медицинскими ограничениями к управлению транспортными средствами, при этом не ограничивая и не нарушая конституционных прав граждан Донецкой Народной Республики.

«Основная задача проекта закона – предоставление права каждому гражданину стать водителем: получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории в установленном законом порядке, при условии достижения определённого законом возраста, прохождения полного курса обучения по соответствующим программам, а также если гражданин не имеет медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений.

Законопроект закрепляет понятие «медицинские противопоказания к управлению транспортным средством», смысловое содержание которого раскрывается благодаря введению в правовое поле Республики таких понятий, как «медицинские показания к управлению транспортным средством» и «медицинские ограничения к управлению транспортным средством».

Также проект закона возлагает полномочия по утверждению перечней медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений на Правительство», – сказал парламентарий.

Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статью 13 Закона Донецкой Народной Республики “О дорожном движении”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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