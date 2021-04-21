В Народном Совете обсудили ход решения проблемных вопросов жителей прифронтового посёлка «Октябрьский рудник»

Во вторник, 20 апреля, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

В мероприятии приняли участие представители штаба по работе с прифронтовыми районами ОД «Донецкая Республика», администраций города Донецка и Куйбышевского района столицы Республики.

О вопросах, вынесенных на повестку заседания, рассказал председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица.

«На сегодняшнем заседании представители органов местной власти проинформировали депутатов о проделанной работе по решению проблемных вопросов жителей прифронтового посёлка «Октябрьский рудник», ранее озвученных на сходе граждан.

Стоит отметить, что большинство вопросов касались восстановления объектов жилого фонда, разрушенных в результате боевых действий.

Согласно представленной информации, на сегодня основная часть объектов, нуждающихся в восстановлении или ремонте, уже включена либо в республиканскую программу восстановления, либо в перечень домов по проведению ремонтно-восстановительных работ силами жилищных организаций.

Кроме того, был поднят вопрос транспортного обслуживания жителей посёлка Застанционный. В настоящее время действует автобусный маршрут № 71, который вполне соответствует существующему пассажиропотоку.

Также урегулирована проблема, касающаяся граждан, исключённых из списков получения гуманитарной помощи от международных организаций. При наличии ресурсов штаб по работе с прифронтовыми районами ОД “Донецкая Республика” окажет её им», − сообщил парламентарий.

Отдельно Юрий Покинтелица отметил высокую эффективность существующего формата взаимодействия депутатов с органами местной власти.

«Стоит отметить, что в подобном формате мы собираемся уже второй раз, и за прошедшее с момента последней встречи время ряд выявленных проблем уже удалось решить, по другим есть чёткий план реализации поставленных задач.

Надеемся, что и в дальнейшем такое взаимодействие с органами власти на местах будет способствовать оперативному и наиболее полному решению проблем, возникающих у жителей прифронтовых территорий Республики», – резюмировал председатель Комитета.