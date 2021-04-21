В Народном Совете обсудили ход решения проблемных вопросов жителей прифронтового посёлка «Октябрьский рудник»
Во вторник, 20 апреля, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.
В мероприятии приняли участие представители штаба по работе с прифронтовыми районами ОД «Донецкая Республика», администраций города Донецка и Куйбышевского района столицы Республики.
О вопросах, вынесенных на повестку заседания, рассказал председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица.
«На сегодняшнем заседании представители органов местной власти проинформировали депутатов о проделанной работе по решению проблемных вопросов жителей прифронтового посёлка «Октябрьский рудник», ранее озвученных на сходе граждан.
Стоит отметить, что большинство вопросов касались восстановления объектов жилого фонда, разрушенных в результате боевых действий.
Согласно представленной информации, на сегодня основная часть объектов, нуждающихся в восстановлении или ремонте, уже включена либо в республиканскую программу восстановления, либо в перечень домов по проведению ремонтно-восстановительных работ силами жилищных организаций.
Кроме того, был поднят вопрос транспортного обслуживания жителей посёлка Застанционный. В настоящее время действует автобусный маршрут № 71, который вполне соответствует существующему пассажиропотоку.
Также урегулирована проблема, касающаяся граждан, исключённых из списков получения гуманитарной помощи от международных организаций. При наличии ресурсов штаб по работе с прифронтовыми районами ОД “Донецкая Республика” окажет её им», − сообщил парламентарий.
Отдельно Юрий Покинтелица отметил высокую эффективность существующего формата взаимодействия депутатов с органами местной власти.
«Стоит отметить, что в подобном формате мы собираемся уже второй раз, и за прошедшее с момента последней встречи время ряд выявленных проблем уже удалось решить, по другим есть чёткий план реализации поставленных задач.
Надеемся, что и в дальнейшем такое взаимодействие с органами власти на местах будет способствовать оперативному и наиболее полному решению проблем, возникающих у жителей прифронтовых территорий Республики», – резюмировал председатель Комитета.