В Народном Совете прошла встреча с представителями администрации Ясиноватского района и органов исполнительной власти

В пятницу, 23 апреля, состоялась рабочая встреча депутатов Народного Совета с представителями администрации Ясиноватского района и органов исполнительной власти.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, депутаты, представители Общественного движения «Донецкая Республика»: советник руководителя Центрального исполкома Елена Радомская и начальник штаба по работе с прифронтовыми районами Светлана Чернышенко, а также представители администрации Ясиноватского района и иных органов исполнительной власти.

Участники встречи обсудили порядок создания и функционирования временных строительных бригад, организуемых для восстановления повреждённых в ходе обстрелов объектов. Представители Республиканского центра занятости, администрации и коммунальных предприятий Ясиноватского района ознакомили присутствующих с особенностями проведения таких работ.

Заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева рассказала об итогах встречи.

«Механизм создания и функционирования временных строительных бригад непрост, но, как показывает практика, это того стоит, ведь с их помощью можно в оперативном порядке решить хотя бы частично вопрос восстановления повреждённых объектов жилого фонда. Благодаря опыту, которым поделились представители органов власти Ясиноватского района, парламентарии теперь имеют возможность оказывать методическую помощь государственным администрациям Республики, у которых возникают трудности в решении данного вопроса.

Война пытается диктовать свои правила, но соглашаться с ними не стоит. Мы должны сделать всё возможное, чтобы наши люди, дома которых пострадали в ходе обстрелов и стали непригодными для жилья, как можно скорее вернулись к своему привычному укладу жизни. Чтобы они возвращались с работы в свои жилища, собирались семьями на чаепитие на своей кухне и поливали по утрам цветы на своих подоконниках. Поэтому мы будем продолжать работу в этом направлении», – заключила вице-спикер.