Валерий Скороходов об изменениях в законодательстве о пчеловодстве

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов рассказал о законотворческой инициативе Комитета – законопроекте «О внесении изменений в Закон ДНР “О пчеловодстве”».

«В Донецкой Народной Республике 1 июля 2020 года вступил в силу Гражданский кодекс ДНР. Необходимо привести в соответствии с его нормами законодательство в сфере пчеловодства. Кроме того, нормы Закона ДНР «О пчеловодстве» следует согласовать с нормами Закона ДНР «О племенном деле в животноводстве».

В частности, законопроект приводит в соответствие с Гражданским кодексом ДНР наименование организационно-правовых форм юридических лиц, которые выступают некоммерческими корпоративными организациями. Также более не будет применяться конструкция «садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения».

Кроме того, Гражданский кодекс ДНР отнёс к потребительским кооперативам дачные кооперативы и установил норму, согласно которой добровольные объединения пчеловодов создаются в форме общественных организаций. Все эти нормы отражены в предложенном законопроекте.

Также законопроект разграничивает необходимость прохождения племенными пчелопитомниками и племенными пасеками государственной аттестации, по результату которой Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР присваивает статус племенного пчелопитомника или племенной пасеки, от необходимости получения племенного свидетельства или сертификата на племенные и генетические ресурсы, который используется при их перемещении по территории Донецкой Народной Республики и за её пределы, а также при реализации для воспроизводства на внутреннем и внешнем рынках», – отметил парламентарий.