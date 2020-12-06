Валерий Скороходов рассказал о работе профильного комитета в сфере земельного законодательства

В пятницу, 4 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии продолжили работу над проектом Земельного кодекса, а также законопроектами «О карантине растений» и «О наименованиях географических объектов».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Государственного комитета по земельным ресурсам, Верховного Суда и Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета Валерий Скороходов в комментарии пресс-службе Народного Совета поделился итогами обсуждения.

«Сегодня на заседании Комитета обсудили предложения Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственного комитета по земельным ресурсам к проекту Земельного кодекса, в частности, вопрос полномочий профильного министерства.

Далее мы рассмотрели заключение Администрации Главы ДНР к проекту закона «О карантине растений». Остановились на вопросах полномочий органа исполнительной власти, реализующего функции по надзору и контролю в сфере карантина растений, а также выдачи фитосанитарного и карантинного сертификатов.

Рассмотрели заключения к законопроекту «О наименованиях географических объектов», остановившись на необходимости согласовать ряд его норм между собой, а также с опытом Российской Федерации.

Комитет принял решение продолжить работу по всем указанным законопроектам с учётом поступивших предложений и замечаний», – сообщил депутат.