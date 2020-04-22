Валерий Скороходов рассказал об упрощении государственного регулирования товарного сельскохозяйственного производства

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов разъяснил нормы Закона ДНР «О внесении изменений в статью 2 Закона ДНР “О личном крестьянском хозяйстве”», вступившего в силу 10 апреля текущего года.

«Законом введены нормы, которые создают возможность собственникам личных крестьянских хозяйств, изъявляющим желание передать в аренду принадлежащие им земельные участки, выбора наиболее эффективного арендатора по своему усмотрению. В том числе данные нормы позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям – фермерским хозяйствами и другим юридическим лицам вести товарное сельскохозяйственное производство без проведения ряда процедур, связанных с изменением целевого назначения земельных участков.

Речь идёт о том, что физическое лицо, собственник земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства может передать его во владение и пользование по договору аренды другим лицам для ведения личного крестьянского хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства без изменения целевого назначения такого земельного участка. А значит отпадает необходимость в получении разрешения местной администрации на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка с изменением его целевого назначения, разработке такого проекта субъектами хозяйствования, получившим лицензию на выполнение землеустроительных работ, согласовании с заинтересованными органами исполнительной власти и структурными подразделениями местных администраций, утверждении проекта, внесении соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в Государственном земельном кадастре и Государственном реестре прав.

Также Закон создал равные условия для сельскохозяйственных товаропроизводителей — физических лиц – предпринимателей, фермерских хозяйств и других юридических лиц относительно возможности использования таких земельных участков на праве аренды.

Кроме того, внесённые в законодательное регулирование ведения личных крестьянских хозяйств изменения направлены на недопущение неиспользования земель сельскохозяйственного назначения и использования земельных участков с нарушением требований земельного законодательства, а также эффективное и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. А они, как известно, – основное средство производства в сельском хозяйстве», – отметил парламентарий.

Валерий Скороходов добавил, что Закон ДНР «О внесении изменений в статью 2 Закона ДНР “О личном крестьянском хозяйстве”» особенно актуален в связи с вступлением с 1 июля текущего года в силу Гражданского кодекса ДНР, которым исключается возможность заключения договора о предоставлении права пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд.