Валерий Скороходов: Разработка законодательства в сфере развития сельского хозяйства – одна из приоритетных задач профильного комитета

В среду, 29 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии продолжили работу над концепцией проекта закона, регулирующего отношения между сельскохозяйственными производителями и органами государственной власти в сфере развития сельского хозяйства.

В мероприятии приняли участие министр агропромышленной политики и продовольствия Артём Крамаренко, представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства юстиции, Министерства экономического развития, Центрального республиканского банка и Государственного комитета по земельным ресурсам.

Артём Крамаренко обратился к присутствующим с просьбой поддержать предложенную концепцию законопроекта, учитывая его ключевое значение для развития сельского хозяйства.

«Законопроект о развитии сельского хозяйства – базовый для нашей отрасли. Перед нами стоит задача по повышению конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции и республиканских сельскохозяйственных товаропроизводителей, качества отечественных продовольственных товаров.

Одна из составляющих аграрной политики заключается в обеспечении устойчивого развития сельских территорий, занятости населения, повышения уровня жизни, в том числе повышения оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве. Наша цель – формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка, создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объёма инвестиций в сфере сельского хозяйства.

И только принятие законопроекта о развитии сельского хозяйства позволит нам полноценно работать на основе отечественного законодательства», – сказал руководитель профильного министерства.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Валерий Скороходов.

«Прежде всего отмечу, что разработка законопроектов, регулирующих сферу развития сельского хозяйства – одна из приоритетных задач нашего Комитета. Сегодня мы продуктивно обсудили ряд вопросов, касающихся реализации государственной социально-экономической политики по развитию сельского хозяйства. Со своими предложениями к концепции законопроекта выступили представители министерств и ведомств Республики, часть из них будут использованы в нашей дальнейшей работе над законопроектом.

В частности, речь идёт о конкретизации норм, определяющих возможность выделения государственной поддержки сельхозпроизводителям, о реализации республиканских программ в сфере развития сельского хозяйства, а также полномочий Правительства, Министерства экономического развития и Главного управления статистики», – сообщил депутат.