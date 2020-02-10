Валерий Скороходов: Сельское хозяйство должно получить серьёзный импульс со стороны государства для развития

В пятницу, 7 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, посвящённое обсуждению ряда законопроектов, регулирующих вопросы личного подсобного, фермерского и сельского хозяйств.

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственного комитета по земельным ресурсам.

Участники заседания обсудили методы поддержки граждан, которые ведут фермерское хозяйство, сельскохозяйственных производителей и собственников личных подсобных хозяйств, производящих товарную сельскохозяйственную продукцию, перерабатывающих и реализующих её.

«Сегодня мы продолжили работу над законопроектами «О развитии сельского хозяйства», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и «О личном подсобном хозяйстве».

В ходе обсуждения проекта закона о развитии сельского хозяйства мы коснулись вопроса определения механизма реализации республиканских программ по развитию сельского хозяйства. Без него экономический рост сельскохозяйственной отрасли будет затруднителен.

Сельское хозяйство должно получить серьёзный импульс со стороны государства для развития», – подчеркнул депутат.

Председатель также озвучил инициативу Комитета, направленную на популяризацию выращивания сельскохозяйственной продукции методами, не влияющими на экологию.

«На повестку дня был вынесен вопрос о формировании в Республике нормативной правовой базы для выпуска продукции, принципы производства которой исключают использование химических удобрений и средств», – сообщил парламентарий.

Валерий Скороходов добавил, что также в связи с принятием Народным Советом Гражданского кодекса ДНР, который вступит в силу с 1 июля 2020 года, перед Комитетом стал вопрос о приведении в соответствие с ним действующих нормативных правовых актов, а также готовящихся законопроектов. Также на финальной стадии находится разработка Земельного кодекса ДНР. Необходимо согласовать нормы упомянутых выше законопроектов с нормами проект кодекса.