Валерий Скороходов: Снятие моратория на продажу земли – очередной шаг к распаду Украины

Снятие моратория на продажу земли − очередной шаг на пути к разделу Украины её западными партнёрами. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Народного Совета ДНР Валерий Скороходов.

«Мы просто видим реализацию очередной аферы режима Зеленского. Вероятно, принятие «земельного закона» было одним из условий победы Зеленского в президентской гонке. Примечательно, что приняли его на фоне глубокого кризиса на Украине, пандемии нового коронавируса и введения чрезвычайной ситуации в ряде областей.

Понятно, что главной причиной стало получение транша от Международного валютного фонда. И судя по тому, что мы уже видели в прошлом, для граждан Украины это обернётся только новыми потерями, кризисами и убытками. Денег МВФ они, как обычно, не увидят. Земля будет распродана и вряд ли достанется украинцам», − отметил парламентарий.

Валерий Скороходов подчеркнул, что снятие моратория на продажу земли – это очередной шаг к распаду и разделу Украины её западными партнёрами.

«Вселяет тревогу тот факт, что подобные инициативы со стороны украинского руководства, как правило, приводят к обострению на линии соприкосновения и увеличению обстрелов территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Наверняка Киев предпримет все усилия, чтобы отвлечь внимание общественности от этого непопулярного закона, так что Республикам нужно учитывать этот факт и быть наготове», − резюмировал депутат.