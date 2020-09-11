Валерий Скороходов: Янченко вместо того, чтобы продолжать разжигание вражды, лучше бы сделала всё для приближения мира

Высказывания депутата от партии «Слуга народа» не только абсолютно некорректны с точки зрения общечеловеческой морали – они безграмотны с политической, социальной и исторической позиций, заявил РИА Новости руководитель фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

«Во-первых, злорадствовать насчёт того, что в этом году в Донбассе в школу пошли дети, которые не видели мирного времени, родились и растут под обстрелами со стороны ВФУ, для украинского политика, тем более от правящей партии – верх цинизма и лицемерия. Ведь именно от госпожи Янченко и её коллег, прежде всего, зависит, когда наступит мир в Донбассе, когда будут приняты политические части Минских договорённостей, принят особый статус для Донбасса и выполнены все остальные пункты соглашений.

Мы видим, что украинские парламентарии не только этого не делают, но ещё позволяют себе подобную риторику на украинских телеканалах. Очевидно, что эти политики бесконечно далеки от проблем Донбасса и Украины – их интересует только собственное благополучие и собственные рейтинги. Впрочем, говоря такие вещи, рейтинг депутат Янченко не поднимет. На Украине ещё есть разумные люди, которым противно такое слышать», – сказал парламентарий.

Валерий Скороходов акцентировал внимание на том, что украинским политикам стоит направить силы не на пустые разглагольствования, а на достижении мира.

«Во-вторых, почему Янченко считает, что дети в Донецкой Народной Республике «немытые и нечёсаные»? Она говорит, что объездила всю Донецкую область, но позвольте! Это населённые пункты подконтрольные именно Украине. Для нас чужих детей не бывает в принципе. И нам больно слышать, что на территориях, подконтрольных ВФУ, наши, – подчеркну, – именно наши дети волей судьбы и таких политиков, как Янченко, оказавшиеся в беде, немыты и нечёсаны. Но вина в этом только и исключительно на украинских властях.

В Донецкой Народной Республике, несмотря на, как говорит Янченко, «войнушку» к детям проявляется максимальное внимание и забота. А сама парламентарий вместо того, чтобы такими высказываниями продолжать разжигание вражды и ненависти, лучше бы занялась своими непосредственными обязанностями и в стенах Верховной рады сделала всё для приближения мира», – резюмировал депутат.