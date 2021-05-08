Вечный Огонь от Мамаева кургана в Волгограде доставлен на Саур-Могилу под Снежным: мотопробег «Дороги памяти» завершен

Сегодня, 8 мая, у подножия легендарной Саур-Могилы под городом Снежное завершился мотопробег «Дороги Памяти». Его участники, стартовав 5 мая из Донецка, доехали до Мамаева кургана под Волгоградом и зажгли там лампаду от Вечного Огня у монумента Родина-мать.

Мотопробег был инициирован республиканским мотодвижением «Дороги Памяти Донбасс» при поддержке ОДДР, совместно с военно-патриотическим проектом «Резерв Республики», а также депутатом Народного Совета ДНР Александром Камышовым.

По пути следования мотоколонны парламентарий предоставлял пресс-службе Народного Совета отчет о ходе акции. Он так прокомментировал сегодняшнее событие:

«Мотопробег успешно завершен. Частичка Вечного Огня, зажженная на Мамаевом кургане под Волгоградом, доставлена к месту назначения.

Завтра в центре нашей столицы, на площади им. Ленина состоится акция «Свеча памяти». Она будет зажжена от лампады, которую мы привезли с легендарной Волгоградской земли. Приглашаю всех жителей и гостей Республики принять участие в акции. Начало запланировано на 20 часов», – призвал парламентарий.

Историческая справка.

С 1941 по 1943 год Донбасс был оккупирован немецкими войсками. На оперативных штабных картах Саур-Могила была обозначена, как высота 277,9 метра.

После Великой Отечественной войны на Саур-Могиле поставили первый памятник. В 1960 году Донецкая организация Союза архитекторов провела открытый конкурс на лучший проект нового памятника. Его открытие состоялось 19 сентября 1967 года.

У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура советского солдата. В 1975 году у ног воина был зажжён Вечный Огонь.

В ходе боёв летом 2014 года мемориальный комплекс получил значительные повреждения. В августе рухнула фигура солдата. 21 августа из-за продолжавшихся обстрелов обелиск обрушился.

Спустя 7 лет – 8 мая 2021 года, частичка Вечного Огня была снова доставлена на Саур-Могилу из Волгограда (Сталинграда).