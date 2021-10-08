Верховный Суд ДНР наделён полномочиями по рассмотрению дел, связанных с государственной тайной (видео)

Сегодня, 8 октября, в рамках повестки дня очередного пленарного заседания депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики».

Законопроект разработал и представил депутатам Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Законопроектом предлагается закрепить полномочия по рассмотрению дел, связанных с государственной тайной, за Верховным Судом Донецкой Народной Республики в качестве суда первой инстанции.

Под государственной тайной, согласно одноимённому Закону, понимаются защищаемые государством сведения в сфере военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Донецкой Народной Республики. Дела, связанные с такими сведениями, представляют особую значимость, и доступ к ним должен быть ограничен законом», – отметил Владимир Бидёвка.

Спикер парламента подчеркнул, что принятие законопроекта позволит обеспечить дополнительную защиту государственной тайны, которая имеет особую значимость для безопасности государства.

Закон был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.